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Иммунолог призвал вернуть «удаленку» из-за роста заболеваемости коронавирусом

Иммунолог Крючков призвал вернуть в РФ «удаленку» из-за риска пандемии

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Depositphotos

В России необходимо вернуть школьников на дистанционное обучение, а также, по возможности, предоставить части работников возможность трудиться удаленно, заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, эксперт призвал снова ввести в стране масочный режим, как в период пандемии. При этом он отметил, что необходимости переходить к более радикальным мерам, таким как локдаун, пока нет.

«Дистанционная работа и учеба желательны, особенно в тех регионах, где есть реальный рост заболеваемости. В крупных городах крайне показан хотя бы частичный перевод на заочно-очную форму. <…> То же самое касается и работы», — уверен Крючков.

По его словам, особенно необходимо ношение масок в общественном транспорте и в других общественных местах. Он также рекомендовал воздержаться от контактов с родными после прибытия из путешествий.

«Если принять такие меры в совокупности, а также вакцинацию, можно снизить индивидуальные риски, риски малых групп», — советует иммунолог.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил возможность введения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.

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