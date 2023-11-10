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Cозданная ИИ фитнес-модель зарабатывает в соцсетях $4000 в месяц на своих фотографиях

Marca: фитнес-модель, созданная ИИ, приносит создателям $4000 в месяц

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fit_aitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Cозданая искусственным интеллектом фитнес-модель зарабатывает более $4000 в месяц на своих изображениях, пишет Marca.

Айтана Лопес, также известная как Fit Aitana, популярная в соцсетях модель, на которую подписаны более 100 тысяч людей. Многие из них не подозревают, что смотрят фотографии несуществующей женщины, потому что образ блогерши был создан искусственным интеллектом. Несмотря на это, каждая ее публикация собирает тысячи лайков, что, по словам создателей Лопес, приносит им более $4000 в месяц.

Одна из вещей, которая отличает Айтану от всех других моделей, созданных искусственным интеллектом, которые в последнее время наводняют социальные сети, — это ее человекоподобная внешность. Некоторые платформы могут создавать изображения людей, но проблема в том, что большинство из них выглядят безупречно, что выдает их за цифровые творения, объясняют разработчики Айтаны.

«Мы делаем ее хуже, чтобы она не получилась такой идеальной», — говорится в заявлении.

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