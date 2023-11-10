Двухлетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением

В больницу Красноярска попал ребенок, получивший дома ранение ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

Скорую помощь вызвала мать двухлетнего мальчика. В момент происшествия она была занята домашними делами. Женщина утверждает, что ее сын самостоятельно взял оставленный на кухонном столе нож и побежал в комнату родителей.

Как пояснила родительница, ребенок запнулся и упал на лезвие животом. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

О его состоянии в данный момент ничего неизвестно. Органы внутренних дел начали доследственную проверку.

Ранее в Петербурге трехлетняя девочка получила ножевое ранение на семейном ужине.