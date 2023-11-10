Москву назвали мегаполисом с доступным наземным транспортом

Москва по праву считается мегаполисом с доступным городским транспортом, считает директор академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)) Олег Покусаев.

«Стоимость проезда в Москве ниже, чем в других крупных городах России, не говоря уже про другие страны. Билет на 1 поездку в метро Москвы стоит 65 рублей, в Питере – 70 рублей. Безлимитный проездной на наземный транспорт – 1700 рублей в Москве и 2470 рублей в Питере», — сказал он.

Также Покусаев сравнил Москву и Казань.

«В Казани еще интереснее: единого билета на весь наземный транспорт нет, зато на отдельные виды транспорта – еще дороже, например, 2500 рублей придется отдать только за автобус. «Единый» на весь транспорт в Москве – 2730, Питер и Казань – 3665 и 3100 рублей соответственно», — отметил эксперт.

По словам Покусаева, годовые билеты в Москве стоят еще выгоднее.

«Московские безлимитные проездные для обучающихся тоже по-прежнему самые доступные среди крупных городов России. Например, единый абонемент на 30 дней для них в Москве – 770 рублей, в Новосибирске аналогичный – 1060, в Питере – 1305 рублей, а в Екатеринбурге – все 1700 рублей. Московским студентам повезло с городским транспортом», — заявил эксперт.

Также Покусаев напомнил, что в Москве можно делать бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного городского транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта.

«В Москве пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние гораздо ниже, чем в других мегаполисах России, – на 45%. В других городах транспорт не только дороже по некоторым билетам, но и значительно хуже московского. Соотношение цена-качество там играет не в пользу пассажиров в отличие от Москвы», — заключил Покусаев.