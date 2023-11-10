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Агрессивный сочинец напал с лопатой на автобус, водитель которого его подрезал

Mash: в Сочи агрессивный мужчина набросился с лопатой на автобус, пострадали люди

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Телеграм-канал «Kub Mash»

В Сочи агрессивный мужчина с лопатой набросился на маршрутный автобус, водитель которого его подрезал. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 9 ноября на улице Яна Фабрициуса. Водитель автобуса совершил опасный маневр, резко перестроившись, и подрезал водителя автомобиля.

После этого возмущенный автовладелец обогнал маршрутку и перегородил ей дорогу. Мужчина достал из машины лопату и начал бить по стеклу в том месте, где сидел водитель. Осколки начали разлетаться по салону автобуса. Пассажиры пытались успокоить агрессора, но безрезультатно.

В результате осколками стекла порезало водителя и одного из пассажиров, а нападавшего задержали. В момент произошедшего автовладелец был трезв, теперь ему предстоит возместить нанесенный ущерб, сообщает Kub Mash.

Ранее московский водитель автобуса поставил в салоне гамак для отдыха.

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