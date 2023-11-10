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Раскрыто число работодателей, готовых сократить рабочую неделю

Гендиректор «Работа.ру» Ветерков: есть компании, готовые сократить рабочую неделю

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Большая часть работодателей к идее сократить рабочую неделю относятся негативно, отметил гендиректор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. На сокращенный график и на четырехдневную неделю согласны лишь 20% компаний, отметил он в интервью НСН.

В неделю сотрудник отрабатывает 40 часов. Перспектива сокращения этой нормы до 38-39 часов уже обсуждалась, напомнил эксперт. По его словам, негативно ее оценили из-за того, что во многих компаниях работа связана с непрерывным циклом труда.

«Сокращение часов приведет к тому, что потребуется увеличение численности сотрудников, а их на рынке не хватает, — пояснил Ветерков. — При этом есть достаточно прогрессивные работодатели, порядка 20%, которые готовы были бы ввести как четырехдневную рабочую неделю, так и сокращенный график работы…».

Готовые на сокращение работодатели рассматривают это как способ мотивации сотрудников и сокращения их выгорания, добавил он.

Если сократить рабочую неделю на час, то в месяц у сотрудников высвободится четыре часа. На это время компании могли бы взять человека на подработку, считает Ветерков. Что касается сокращения рабочей недели, то проведенные исследования подтверждают, что от этого не страдает производительность труда, подчеркнул он.

«У многих работодателей есть сомнения, но пока они сами не попробуют, они в этом не убедятся», — заключил он.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов и сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником.

Проведенные опросы свидетельствуют о том, что большинство сотрудников хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю.

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