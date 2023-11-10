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Воздушные поиски пропавшего на Чукотке Ан-2 возобновят после улучшения погоды

Росавиация: поиск пропавшего на Чукотке Ан-2 затруднен непогодой

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Андрей Сорокин/РИА «Новости»

Воздушные поиски пропавшего на Чукотке самолета Ан-2 возобновятся после улучшения погодных условий. Об этом сообщает Росавиация.

Тревога была объявлена Магаданским региональным центром организации воздушного движения около 04:30 мск. Принадлежащий компании «Стриж Авиа» самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Певек не прибыл на посадочную площадку Полярное в районе мыса Шмидта в Чукотском автономном округе.

На борту пропавшего самолета находились три человека: два пилота и один пассажир.

В течение часа на поиски пропавшего самолета из аэропорта Анадырь вылетел вертолет Ми-8 со спасательной группой на борту. Однако из-за ухудшения погодных условий — начались ливневый снег, метель и сильный ветер — экипаж принял решение временно вернуться на базу.

«Поисково-спасательная операция с использованием вертолета будет возобновлена с улучшением погодных условий», — говорится в сообщении Росавиации. Предположительно, это произойдет утром в субботу, 11 ноября.

Сейчас пропавший Ан-2 ищут спасатели, передвигающиеся на вездеходах наземным путем.

Ранее Росавиация сообщила, что российские самолеты стали чаще получать повреждения от птиц.

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