Врач назвала простой способ, который поможет быстро активизировать работу мозга

Быстро активизировать работу мозга поможет прогулка на свежем воздухе, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, это увеличит насыщение крови кислородом, что благоприятно отразится на работе мозга.

«Очень часто, когда люди гуляют, то говорят, что их мозг начинает эффективнее работать и они что-то придумывают, лучше соображают», — отметила эксперт.

Помимо этого, прогулка поможет улучшить работу легких и психоэмоциональное состояние, продолжила врач.

«На свежем воздухе легкие расправляются и человек дышит полной грудью. Он смотрит по сторонам. Если это красивые виды, то увеличивается выработка дофамина, серотонина, что будет способствовать стабилизации психоэмоционального фона», — подчеркнула Романенко.

Она добавила, что идеальная прогулка должна длиться на протяжении часа-полтора, но можно ограничиться и 15-20 минутами. Ходить лучше то ускоряя, то замедляя шаг, заключила врач.

До этого Татьяна Романенко говорила, что для нормальной работы мозга и функционирования нервных клеток нужны витамины группы B.

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