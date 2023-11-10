На юге Москвы загорелся микроавтобус. Предположительно, в нем в момент происшествия не было людей, информации о заблокированных пассажирах не поступало, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

Точных данных о причинах возгорания и пострадавших на данный момент нет. Детали на месте происшествия уточнят специальные службы, которые выехали к загоревшемуся транспорту для оказания помощи и установления причин.

Напомним, на днях на Московской кольцевой автомобильной дороге загорелся грузовик, из-за чего столкнулись несколько ехавших за ним автомобилей.

Автоэксперты ранее рассказали о причинах и признаках, по которым может загореться автомобиль. Так, о возможном пожаре могут говорить появление в салоне однородного запаха дыма, который со временем может усиливаться, а также мигание приборной панели.