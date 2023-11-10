Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На юге Москвы загорелся микроавтобус

«360»: специальные службы выехали к загоревшемуся в Москве микроавтобусу

close
100%
Depositphotos

На юге Москвы загорелся микроавтобус. Предположительно, в нем в момент происшествия не было людей, информации о заблокированных пассажирах не поступало, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

Точных данных о причинах возгорания и пострадавших на данный момент нет. Детали на месте происшествия уточнят специальные службы, которые выехали к загоревшемуся транспорту для оказания помощи и установления причин.

Напомним, на днях на Московской кольцевой автомобильной дороге загорелся грузовик, из-за чего столкнулись несколько ехавших за ним автомобилей.

Автоэксперты ранее рассказали о причинах и признаках, по которым может загореться автомобиль. Так, о возможном пожаре могут говорить появление в салоне однородного запаха дыма, который со временем может усиливаться, а также мигание приборной панели.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий