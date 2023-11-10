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В ЮАР арестовали блогера, который выдавал себя за врача и давал советы людям

Insider: блогер из ЮАР арестован за то, что выдавал себя за врача в соцсетях

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doc.matthew/TikTok

Блогер из ЮАР был арестован за то, что выдавал себя за доктора, пишет Insider. Мужчина регулярно публиковал видео с советами о том, как поправить свое здоровье.

Мэтью Лани получил известность в соцсетях, утверждая, что в 27 лет он стал одним из самых молодых врачей в Южной Африке. Мужчина часто записывал видео в медицинской форме, рассказывая, что только закончил прием пациентов, и у него появилось время опубликовать очередной ролик. Как правило, блогер раздавал медицинские лайфхаки и советы своим зрителям.

Однако в конце октября Мэтью был арестован. Полицейские подозревают, что у блогера нет медицинского образования, поэтому он обманывает людей, выдавая себя за доктора.

«Лани был пойман и арестован в восемь часов вечера, он был в толстовке с капюшоном, в хирургической маске и со стетоскопом на шее. Ранее он приходил в эту же больницу, чтобы делать вводящий в заблуждение контент, под предлогом того, что он квалифицированный врач», — говорится в заявлении полиции.

После ареста Мэтью попытался сбежать, но был пойман сотрудниками полиции повторно.

«На самом деле он делал это просто ради развлечения. Нет ни одного заявителя, который бы сказал, что действительно обращался к Мэтью, считая его врачом, поэтому против него не стали заводить дело», — рассказал адвокат мужчины.

Позже национальная прокуратура ЮАР выступила с заявлением о том, что у нее нет доказательств для обвинения Лани.

Ранее в Канаде мужчина воспользовался услугами жены-самозванки, чтобы расторгнуть брак в суде.

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