Сбер подвел итоги первого этапа розыгрыша бонусов

В Сбере подвели итоги первого этапа розыгрыша бонусов СберСпасибо, который прошел в преддверии Зеленого дня, сообщает пресс-служба Сбера.

С 10 по 31 октября более 16 млн клиентов-участников программы лояльности совершили более 80 млн транзакций, оплачивая покупки картой Сбера или через SberPay. В итоге 10 участников розыгрыша получили по 1 млн бонусов, 100 человек – по 100 тыс. бонусов, еще 500 участников – по 50 тыс. бонусов и 7000 человек – от 5 до 10 тыс. бонусов. Всего победителями розыгрыша стали 7610 человек.

Клиенты Сбера могут потратить накопленные бонусы на распродажах Зеленого дня, который проходит с 9 по 12 ноября. В рамках распродаж клиенты могут воспользоваться предложениями банка и партнеров.

Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.