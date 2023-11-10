Неизвестные похитили юношу, вывезли его в лес и изнасиловали

Во Франции неизвестные похитили на улице 22-летнего юношу и отвезли его в лес, где избили и изнасиловали. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 23 октября в департаменте Мозель. К настоящему времени известно, что к жестокому нападению причастны двое мужчин в капюшонах. В момент похищения молодой человек находился за рулем своего автомобиля.

Похитители насильно усадили его в свою машину, а затем его отвезли в город с населением около тысячи человек. Они вывели жертву из автомобиля, остановившись в лесном массиве, и стали бить парня бейсбольной битой и телескопической дубинкой.

Потерпевшего раздели догола, распылили в его сторону слезоточивый газ и изнасиловали, после чего бросили в лесу. Мужчина потерял сознание, но был замечен случайным автомобилистом и доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Скорее всего, это было сведение счетов за торговлю наркотиками», — заявил источник, близкий к следствию. Как уточняется, потерпевший уже был известен полиции в связи с наркотическими преступлениями.

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