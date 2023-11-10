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Психолог объяснила, почему женщины решаются на аборт

Психолог Журова: женщины часто решаются на аборт из-за боязни бедности

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Часто женщины решаются на искусственное прерывание беременности из-за боязни бедности и желания сделать карьеру. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказала психолог Зоя Журова. Иногда, по ее словам, против рождения ребенка выступает глава семьи.

«Сейчас бытует такое мнение, что надо пожить для себя, построить карьеру. <...> Богатство, принц на белом коне. Почему-то дети там у них не на первом плане. Может, один ребенок там есть, но и тот под большим вопросом, после 30 лет», — продолжила эксперт.

Еще одна причина, по которой женщины решаются на аборт, связана с ростом количества гражданских браков, в которых меньше доверия. В таких отношениях люди годами присматриваются друг к другу и «дверь всегда открыта». О детях часто речи не идет, добавила Журова.

В конце октября депутат Государственной думы Тамара Фролова заявляла, что комитет нижней палаты парламента по охране здоровья в течение месяца будет собирать инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности.

До этого депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Вероника Власова подчеркивала, что решение об искусственном прерывании беременности в России должна принимать не только мать будущего ребенка, но и отец, если пара проживает в зарегистрированном браке.

Ранее в Госдуме призвали ввести исследования по ОМС для будущих родителей.

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