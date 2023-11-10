VK в пятый раз проведет День борьбы с кибербуллингом

Ежегодная информационная кампания VK «День борьбы с кибербуллингом», посвященная борьбе с травлей в сети и за ее пределами, стартует 11 ноября. В этом году к акции присоединилось более 100 брендов-партнеров, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в этом году акция проходит уже в пятый раз: впервые она появилась в 2019 году по инициативе VK.

Как подчеркнула директор социальных проектов VK и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом» Александра Бабкина, за пять лет существования проекта был пройден большой путь: от отношения кибербуллингу как надуманной детской проблеме до осознанного отношения к травле в сети как к реальной опасности.

Создатели проекта проанализировали, как изменилось отношение к проблеме кибербуллинга за пять лет и выяснили, знают ли россияне о том, как правильно бороться с хейтом в сети, какие инструменты использовать для собственной кибербезопасности.

«Цифры исследования, полученные в этом, году говорят о том, что с одной стороны, проблема кибербуллинга по-прежнему актуальна, но ее воспринимают всерьез. С другой — показывают, что среди россиян растет уровень цифровой грамотности и кибербезопасности», — рассказала Бабкина.

Согласно результатам исследования, которое в VK провели вместе с международной компанией UXSSR, 57% российских пользователей сталкивались с кибербуллингом. При этом, 81% из них были наблюдателями травли, 33% — жертвами и 4% проявляли агрессию в интернете по отношению к другим пользователям. Многие из них в разных ситуациях занимали разные роли в травле.

Также 42% пользователей считают, что уровень сетевого буллинга вырос за последние пару лет. почти половина пользователей знакома с инструментами, которые позволяют справится с агрессором в сети. Так, на проявления кибербуллинга в свой адрес почти половина (47%) жертв блокировала агрессора, еще 28% отправляли жалобу через специальную кнопку в соцсети. Однако каждый пятый (20%) отвечал обидчику агрессией.

Кроме того, VK на портале проекта социальный рекламный ролик, главную роль в котором исполнила актриса Кристина Асмус. Отмечается, что чувства, которые испытывают пострадавшие от кибербуллинга стали основной метафорой маркетинговой кампании. Также в этом году на портале размещен счетчик количества пользователей, которые выступили против травли в сети.