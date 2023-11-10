Сектор Газа смогут покинуть около 600 иностранных граждан

Около 600 граждан иностранных государств смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на египетской границе 10 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на погранслужбу.

До этого представитель контрольно-пропускного пункта «Рафах» подтвердил информацию об эвакуации из сектора Газа первых 85 россиян.

«594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сказал он.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что около 300 несовершеннолетних граждан России числятся в списках на эвакуацию из сектора Газа.

8 ноября стало известно, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».