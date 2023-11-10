Число россиян с ВНЖ в Турции с начала года значительно сократилось

Количество россиян, проживающих в Турции с видом на жительство, с начала текущего года сократилось на 28%, по данным РИА Новости. Более 44 тысяч граждан РФ покинули страну.

В начале 2022 года россияне занимали первое место среди иностранцев по числу одобренных заявок на вид на жительство в Турции. К январю 2023 года в стране проживало более 154 тысяч россиян с различными типами ВНЖ, по информации Управления по делам миграции Турции.

Однако по последним данным на 2 ноября, число россиян с ВНЖ в Турции составляет немного более 110 тысяч человек, что означает уход более чем 44 тысяч граждан РФ, или 28% от общего числа. Это связано, возможно, с окончанием срока действия их документов, однако управление не уточняет этот момент.

Также отмечается, что количество россиян, находящихся в Турции по туристическим ВНЖ на короткий срок до года, сократилось с более чем 133 тысяч до немного более 80 тысяч человек. Таким образом, россияне уступили лидерство иракцам.

Согласно данным турецкого Управления по делам миграции, общее число иностранных граждан с ВНЖ в Турции превышает 1 миллион 129 тысяч человек.

Турция ввела новые правила для приобретения ВНЖ посредством покупки недвижимости. Теперь минимальная стоимость объекта увеличилась с $50-75 тыс. до $200 тыс. по всей стране.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).