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Одобрена первая в мире вакцина против вируса чикунгунья

В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья

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Shutterstock

Ведомство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую вакцину против вируса чикунгунья, пишет РИА Новости. Этот вирус передается главным образом через укусы комаров.

Наибольшая опасность заражения существует в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и Америки, где обитают комары-переносчики вируса. Однако заболевание начало распространяться и в новые географические регионы. За последние 15 лет было зарегистрировано не менее пяти миллионов случаев заражения этим вирусом.

«Сегодня FDA утвердило первую вакцину против чикунгуньи под названием Ixchiq», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В документе отмечается, что препарат был разработан компанией Valneva Austria GmbH и одобрен для вакцинации лиц старше 18 лет, находящихся в повышенном риске контакта с вирусом. Вакцина вводится в организм однократно в мышцу и содержит ослабленную версию вируса чикунгунья. Она может вызывать симптомы, напоминающие проявления лихорадки чикунгунья.

Специально выведенные комары, которых хотят использовать в качестве биологического оружия, смогут заражать людей вирусом желтой лихорадки, денге, лихорадки Западного Нила, вирусом чикунгунья и карельской лихорадки. Об этом «Газете.Ru» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ​ Павел Волчков.

Ранее были найдены лечебные молекулы, к которым не могут привыкнуть вирусы.

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