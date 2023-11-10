У Курил произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

«Эпицентр находился в 129 километрах юго-восточнее курильского острова Матуа, очаг — на глубине 40 километров», — добавила руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она отметила, что сообщений об ощутимости не поступало, также не объявлялась и тревога цунами.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 ноября в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявляли, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

До этого этот же центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано неподалеку от побережья острова Амбон в Индонезии. Известно, что эпицентр землетрясения находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.