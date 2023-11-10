Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

Власти Дагестана напомнили о том, что участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщения с призывами к несанкционированным акциям снова распространяются в дагестанском сегменте WhatsApp. Провокаторы повторяют одно и то же сообщение, которое полностью повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября, сообщает администрация главы республики в своем Telegram-канале.

Власти уверены, что большинство жителей Дагестана осознают, что целью авторов является дестабилизация ситуации в республике. В сообщении отмечается, что провокаторы сами не планируют участвовать в акциях, но надеются подстроить молодежь Дагестана под нарушение законодательства.

Администрация напоминает о том, что участие в несанкционированных митингах влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Согласно статье 212.1 УК РФ, за нарушение порядка организации или проведения митинга виновным грозит крупный штраф, длительные обязательные, исправительные и принудительные работы либо до пяти лет лишения свободы.

Накануне министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» І степени.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.