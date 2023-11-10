Следствие ФСБ попросило арестовать россиянина по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности России попросила Лефортовский суд Москвы заключить под стражу россиянина за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.», — заявили в суде.

Подробности уголовного дела не уточняются из-за грифа секретности.

2 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов по обвинению в государственной измене. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко. Отмечается, что Осипенко хотел вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы принимать участие в боевых действиях против российской армии. Его обвиняют по статье о госизмене в виде попытки перехода на сторону противника.

Ранее бывшего российского актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области.