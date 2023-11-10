Стали известны самые популярные туристические направления у россиян в конце осени

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, какие города в России и за рубежом стали популярнее у его клиентов в конце осени. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В России самые впечатляющие результаты показали Петрозаводск и Рязань: в обоих городах количество отельных заказов увеличилось в два раза. Также больше россиян в ноябре отправятся в Челябинск (+76% бронирований) и Мурманск (+60%). Спрос на жилье в Перми и Ярославле вырос в полтора раза. И примерно на треть стали популярнее Южно-Сахалинск (+34%), Хабаровск (+33%), Великий Новгород (+32%) и Вологда (+31%).

Кроме того, в список городов, ставших более востребованными в ноябре, вошли Самара (+29%), Краснодар (+26%), Владимир (+25%), Тула (+24%), Воронеж (+23%), Тюмень (+14%), Нижний Новгород (+13%), Сочи (+12%), Москва (+8%), Владивосток (+7%) и Казань (+3%).

Среди зарубежных направлений существенно популярнее стали города в Азии: более чем в два раза увеличилось число бронирований в Куала-Лумпуре, Паттайе и Шанхае. Стопроцентный рост показали также Кута, Убуд и Лима. Кроме того, среди городов, востребованность которых сильно выросла, оказались Будапешт (на 82% больше отельных заказов), Афины (+78%), Мехико (+75%) и Лондон (+69%).

Помимо этого, в ноябре путешественники из России будут чаще отдыхать в Бангкоке (+64% заказов), на Пхукете (+51%), в Сингапуре (+50%), Токио (+44%), Дубае (+23%), Астане (+20%), Минске (+18%), Самарканде (+17%), Баку (+13%) и Сеуле (+10%).

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