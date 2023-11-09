Еще 30 пострадавших от курсов блогера Шабутдинова готовят заявления в полицию

Обвинение блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову может ужесточиться, поскольку еще 30 пострадавших от его курсов граждан готовят заявления в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время в уголовном деле фигурируют восемь пострадавших. Одной из заявительниц стала жительница Тюмени, назвавшая команду блогеров мошенниками. По ее словам, они не дали ей реальных знаний, а лишь рассказывали, что зарабатывать просто. Женщина рассказала, что отдала за обучение миллион рублей, запустила курсы женского счастья, однако ожидаемых финансовых результатов они не принесли.

4 ноября Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

Позднее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал, что Шабутдинов находится в столичном СИЗО-7. По его словам, блогер содержится в четырехместной камере, где имеется телевизор, холодильник, радиоточка и чайник.

Ранее в отношении блогера Елены Блиновской начали еще одну налоговую проверку за 2023 год.