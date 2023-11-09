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Несколько миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре

Подмосковные парки приняли 5,1 млн гостей в октябре

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В октябре в парках культуры и отдыха Московской области побывали несколько миллионов человек. Показатель посещаемости значительно превышает аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Парки Московской области продолжают радовать своих посетителей, привлекая все больше людей – общее число гостей в октябре 2023 года достигло внушительной отметки в 5,1 млн человек Сравнивая с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 тыс. человек. Этот яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Самым популярным стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, его посетили почти 260 тысяч гостей. Площадь современного парка – 18,3 га, он располагается в центре города и разделяется одноименной рекой посередине.

На втором месте – Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, там побывали свыше 175 тыс. человек. Его площадь составляет 5,84 га. Гостей там в любое время года ждут интересные мероприятия: творческие, танцевальные, спортивные, образовательные, познавательные, развлекательные программы и многое другое.

Третьим по популярности стал Центральный городской парк Реутова – в октябре там побывали 154 тыс. человек. Увидеть еще одну достопримечательность Реутова, не выходя из парка, можно в его центральной части – напротив главного фонтана возвышается Казанская церковь.

Парк им Л.Н. Толстого в городском округе Химки расположился на четвертом месте – 151 тыс. человек. Пятое место у сквера им. М. Рубцовой, г.о. Химки – 129 тыс. человек.

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