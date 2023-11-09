Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что в Москву и Подмосковье в середине ноября придут холода.

По его словам, 12 ноября в столичный регион направится циклон с Карпат и Балкан. При этом ожидается понижение атмосферного давления до 732 мм ртутного столба. Эксперт отметил, что город накроют дожди и сильные порывы ветра.

По прогнозу синоптика, 14 ноября столбики термометров в Москве вернутся к нулевой отметке, выпадет снег. К 17 ноября температура понизится до -2°C днем, и до -5°C в ночное время суток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие пять дней погода 80-85% части России будет теплой. Исключением, по его словам, станут только шесть регионов Дальнего Востока.

До этого москвичей предупредили о репетиции зимы. В начале следующей недели в Москву придет холодный фронт, из-за чего в столице похолодает.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.