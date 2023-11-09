Володин оценил инициативы депутатов Госдумы по повышению рождаемости

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал идеи парламентариев, направленные на повышение рождаемости в стране. Заявление спикера опубликовано на сайте нижней палаты законодательного органа.

В четверг, 9 ноября, в парламенте состоялось пленарное заседание. В начале мероприятия выступила руководитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она обратила внимание, что ряд законодательных инициатив по повышению рождаемости вызвали широкий общественный резонанс. В свою очередь, Володин указал на уже состоявшееся обсуждение по данному вопросу в Совете нижней палаты парламента.

Как сказал спикер, в ходе соответствующего заседания депутатам рекомендовали сначала разрабатывать потенциально громкие предложения внутри своих партий. Также руководителей фракций попросили в первую очередь обсуждать подобные инициативы с членами профильных комитетов.

В то же время Володин призвал коллег вовсе не озвучивать на публику резонансные предложения. По словам председателя ГД РФ, такие идеи могут оказаться оскорбительными для обоих полов.

«Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые», — подчеркнул он.

Спикер добавил, что противоречивые законодательные инициативы негативно влияют на имидж парламента. В результате депутаты сами разрушают то, что создают, резюмировал Володин.

7 ноября депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать деньги женщинам, которые отказались от аборта и решили родить. По мнению законодателя, в такой ситуации государству следует забирать ребенка на воспитание.

Ранее в ряде клиник Крыма перестали делать аборты.