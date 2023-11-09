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Собянин рассказал о разработках московских компаний для импортозамещения

Собянин: поддержка Москвы помогает импортозамещению уникальных технологий

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Mos.ru

Московская компания разработала преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
 
По его словам, разработка позволяет из высокочастотных сигналов создавать низкочастотные.

«Благодаря им передается информация в приборы и устройства радиолокационных станций, систем спутниковой связи, цифровых коммуникационных систем и радиорелейных линий. Такие преобразователи уже используют в российском сегменте Международной космической станции. Раньше подобные устройства закупали за рубежом», — уточнил градоначальник..
 
Также Собянин отметил, что другой столичный производитель создал уникальные светодиодные модули для медиафасадов с очень четким изображением.
 
«Эту продукцию делала только одна фирма в мире, которая покинула российский рынок. Отечественные модули получились почти в половину дешевле, а по характеристикам ничуть не хуже. Разрабатывать новые продукты московским промышленникам помогает в том числе поддержка от города», — заявил мэр.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в Государственном центре стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости создали универсальную платформу управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов.

Отмечается, что разработка востребована на производстве радиоаппаратуры, исследовательских и испытательных лабораторий. Создание отечественного образца позволяет снизить риски и зависимость от иностранных производителей при их оснащении. Устройство может обеспечить работу коммутаторов до четырех реле разных типов с различными параметрами частоты, коммутируемой мощностью радиосигнала и типом переключения.

Другой столичный производитель создал отечественные параметрические контроллеры для управления инженерными коммуникациями. Среди них промышленные вентиляционные установки и центральные кондиционеры, индивидуальные тепловые пункты, промышленные холодильные установки, увлажнители и другие агрегаты. Ранее их поставляли в Россию из-за рубежа. 

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