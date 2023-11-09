Упавший столб едва не раздавил коляску с ребенком

В Омске нетрезвый водитель врезался в столб, упавшая опора освещения едва не раздавила коляску, в которой находился ребенок. Об этом сообщает «55.ru».

Инцидент произошел на улице Магистральной, водитель иномарки снес столб, рухнувшая опора чуть не раздавила ребенка в коляске. На место прибыл наряд полиции, выяснилось, что за рулем авто находился нетрезвый 25-летний местный житель.

Сотрудники ДПС составили на него административный протокол за пьяную езду. В детской коляске, возле которой упал столб, был семимесячный ребенок. Он не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин пытался скрыться с места ДТП автостопом.