Врач рассказал, как отличить ротавирусную инфекцию от пищевой токсикоинфекции

Отличить ротавирусную инфекцию от пищевой токсикоинфекции можно только с помощью лабораторного исследования, сказал Pravda.Ru врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Ротавирусные инфекции, как и другие энтеровирусные инфекции, сопровождаются рвотой, поносом и высокой температурой. Фактически это кишечный грипп. В просторечье это называется «кишечный грипп», как грипп, но только еще рвота и понос», — сказал иммунолог.

Он отметил, что симптомы ротавируса схожи с проявлениями пищевой токсикоинфекции. В случае, если человек съел испорченный продукт, у него также могут появиться температура, рвота и понос.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого объяснил, как отличить переедание от отравления. По его словам, важно обращать внимание, насколько стремительно развивается недомогание. При пищевом отравлении можно почувствовать резкую боль в желудке, чувство тошноты, рвоту, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры.

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