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Врач оценил, можно ли использовать нейросеть для постановки диагноза

Врач Стеценко выступил против использования нейросети для постановки диагноза

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Shutterstock

Использование сервисов, основанных на базе искусственного интеллекта (ИИ), для постановки диагноза будет неэффективно, потому что нейросеть не сможет полноценно заменить врача. Об этом в беседе с RuNews24 рассказал врач-нарколог Олег Стеценко.

«Нейросети, как я понимаю, — это уже креативная структура, они не просто анализируют, они принимают конкретные решения. И эти решения могут провоцировать, подталкивать… и в этом плане я категорически против этого. То есть, если нейросеть будет работать только как поисковик, более интеллектуально искать информацию, тогда да, но если речь идет о постановке диагноза — тут я категорически против», — сказал специалист.

По его мнению, нести ответственность за поставленный диагноз может только врач.

В начале сентября Сбер и правительство Москвы разработали новый инструмент для помощи врачам столичных поликлиник. Диагностический ассистент «АИДА» на базе искусственного интеллекта поможет терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основании данных электронной медицинской карты (ЭМК) за последние 2 года.

В середине октября сообщалось, что специалисты канадской технологической компании Klick Labs разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный определять наличие диабета второго типа по голосу человека.

Ранее был изобретен способ повысить точность медицинских диагнозов с помощью коллективного разума.

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