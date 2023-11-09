Россияне стали чаще совершать крупные покупки на распродажах

Россияне стали чаще использовать распродажи для крупных покупок, показало исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Если в прошлом году так делали 13% опрошенных, то в этом году — почти каждый пятый (17%). При этом выросла значимость рекламы — благодаря ей покупки во время распродажи совершают 40% опрошенных против 21% в аналогичном опросе 2022 года.

По данным опроса, каждый шестой покупает что-либо на распродажах довольно часто — среди них преобладают семьи с детьми.

Половина россиян заблаговременно готовится к главным распродажам года — «11.11» и «Черной пятнице». Так, каждый четвертый внимательно следит за рекламой или откладывает товары в «избранное». Еще 14% опрошенных откладывают деньги на крупные покупки.

Траты россиян на распродажах при этом практически не изменились за год. Большинство респондентов (40%) тратят в период распродаж до 5 тыс. рублей, почти треть опрошенных (29%) — от 5 до 10 тыс. рублей, а 16% — от 10 до 20 тыс. рублей. При этом большинство заядлых шопоголиков, которые не пропускают ни одной распродажи, тратят там от 20 тыс. рублей.

Самой популярной категорией товаров в период распродаж, как и в прошлом году, стала Одежда и обувь (44%). С шестого на второе место поднялись Товары для дома (40%). Другими популярными категориями стали: мелкие гаджеты (наушники, пауэрбанки) — 23%; смартфоны — 22%; мелкая бытовая техника — 21%.

Чаще всего россияне оценивают свой опыт покупок на распродажах положительно. 40% респондентов отметили, что им удалось приобрести хорошие товары по выгодным ценам, а 43% остались довольны большей частью покупок. При этом каждый девятый считает, что купил много лишнего, хоть и по выгодной цене.

Ранее в Роскачестве рассказали, как следует покупать товары в период «черной пятницы».