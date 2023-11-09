Врач перечислила ягоды, которые полезно включать в рацион осенью

В свой рацион в осенний период стоит включать облепиху, а также размороженные малину и клубнику. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, из этих ягод можно получить витамины, минералы, биофлавоноиды и клетчатку, которые поддержат нормальную работу желудочно-кишечного тракта, иммунитета и сердечно-сосудистой системы. Их можно добавлять в чай или зерновые каши, отметила врач.

«Осенью высок риск получить не только простудные заболевания, но и инфекционные, передаваемые от человека к человеку. Чтобы быть во всеоружии, поддержать свой собственный иммунитет, можно употреблять облепиху. Это замечательный продукт, в составе которого много витаминов A, C и группы B», — добавила Королева.

Диетолог Мэгги Михальчик до этого назвала десять продуктов, которые поддерживают иммунитет осенью. Среди них тыква, мед, цветная капуста, брюссельская капуста, тыква-акорн, яблоки, груши, клюква, а также куркума и мускатный орех. Все эти продукты богаты витаминами С, В и А, антиоксидантами, минералами и флавоноидами, которые подавляют воспаление в организме и способствует усилению иммунитета.

Ранее были названы овощи, которые не стоит есть сырыми.