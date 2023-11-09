Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге женщина выпила, поругалась с сожителем и упала на нож из-за кота

В Петербурге женщина попала в больницу в тяжелом состоянии из-за кота

close
100%
Unsplash

В Петербурге женщина получила серьезную травму из-за того, что у нее под ногами путался кот. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире на улице Коллонтай. Женщина попала в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. Ее состояние медики оценили как тяжелое, поэтому поместили в реанимацию.

По словам самой пострадавшей, перед произошедшим она ругалась с сожителем и выпивала пиво после смены на работе. В какой-то момент она взяла нож, чтобы приготовить еду, споткнулась о кота и упала на столовый прибор.

Петербурженка отказалась обращаться в полицию, так как полагает, что она сама виновата в произошедшем.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок съел горсть таблеток от давления и попал в реанимацию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий