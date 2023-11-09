В Петербурге женщина выпила, поругалась с сожителем и упала на нож из-за кота

В Петербурге женщина получила серьезную травму из-за того, что у нее под ногами путался кот. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире на улице Коллонтай. Женщина попала в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. Ее состояние медики оценили как тяжелое, поэтому поместили в реанимацию.

По словам самой пострадавшей, перед произошедшим она ругалась с сожителем и выпивала пиво после смены на работе. В какой-то момент она взяла нож, чтобы приготовить еду, споткнулась о кота и упала на столовый прибор.

Петербурженка отказалась обращаться в полицию, так как полагает, что она сама виновата в произошедшем.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок съел горсть таблеток от давления и попал в реанимацию.