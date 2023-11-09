Мэр Москвы назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе столицы

В этом году на северо-западе Москвы продолжается создание качественного общественного пространства, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько интересных и значимых проектов реализовали в районе Строгино. На улице Маршала Катукова, возле дворца спорта «Янтарь», разбили небольшой сквер. Для комфортных прогулок сделали дорожки, отремонтировали газоны, высадили деревья, установили лавочки и светодиодные фонари», — написал мэр Москвы.

Также Собянин рассказал о преображении большой зоны детских игр и отдыха рядом с домом 24, корпусом 6.

«Специалисты отремонтировали устаревший амфитеатр, вокруг установили скамейки. Теперь здесь проводятся районные мероприятия и праздники», — добавил Собянин.

Кроме того, больше возможностей для занятий спортом появилось в обновленном сквере «Березовая роща» в районе Хорошево-Мневники.

«Молодежь и жители постарше осваивают памп-трек, скейт-парк и комплекс для силовых тренировок. Ребятишкам есть чем заняться на двух современных детских площадках», — рассказал Собянин.

В Тушинском природном парке внимание уделили оврагу в районе Окружной улицы рядом с домом 2. Здесь провели рекультивацию почвы, разбили газон, установили деревянные настилы. Рядом с жилыми домами появились детские и спортивные площадки с современным игровым и спортивным оборудованием.

Также Собянин рассказал о новом парке Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала.

«До благоустройства это была неухоженная территория с устаревшим оборудованием на детских и спортивных площадках, без прогулочных маршрутов и современной инфраструктуры. Теперь здесь полноценное рекреационное пространство на площади восемь гектаров. Его связали с прилегающими территориями, которые были обновлены в предыдущие годы», — отметил мэр.