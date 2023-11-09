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Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Надежды Толоконниковой*

Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

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Global Look Press

Прокуратура подала апелляцию на отказ Бабушкинского суда Москвы заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Толоконникова проходит по уголовному делу об оскорблении чувств верующих.

1 ноября судья рассмотрел ходатайство Следственного комитета об избрании Толоконниковой меры пресечения в виде заочного заключения под стражу. Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

В марте Толоконникову объявили в розыск по статье УК РФ. Ее разыскивают на основании статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Тогда же СК РФ завел против активистки новое дело — из-за публикаций в соцсетях.

Толоконникова уже несколько лет не живет в России. По словам юриста Павла Чикова (признан в РФ иностранным агентом), она переехала в США. Против других участников группы также были возбуждены различные уголовные дела.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии.

*  признана в РФ иностранным агентом
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