В Якутске открылась площадка для формирования ИТ-сообщества

В Якутске открылся первый в Дальневосточном федеральном округе кампус «Школы 21», сообщает пресс-служба Сбера.

В торжественной церемонии открытия «Школы 21» приняли участие глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов и директор «Школы 21» Александр Федяков.

«Когда мы начинали наш проект «Школа 21», то уже тогда было очевидно, что это прорыв в подготовке кадров, большое инвестирование в нашу большую страну. И сегодня у нас учатся 4 тысячи студентов, более 400 тысяч ребят поступают в школу, а огромное количество выпускников уже работают, в том числе в Сбере», — отметил Герман Греф.

Новый кампус станет основной площадкой для формирования ИТ-сообщества в регионе. Площадь кампуса составляет более 1900 кв. м, количество рабочих станций – 198.

На сегодняшний день 4000 жителей республики подали заявку на обучение в «Школе 21».

«Сегодня мы открываем замечательный кампус для «Школы 21». В Якутии осознанно сделали ставку на высокие технологии, что требует развитие человеческого капитала. Безусловно, те кадры, которые здесь пройдут обучение, будут востребованы, причем не только в ИТ-компаниях, но и в других направлениях», — рассказал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В пяти кампусах «Школы 21» в России учится более 4100 человек из 70 регионов. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны.