Сооснователя Apple госпитализировали в Мексике

Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в мексиканской столице Мехико после перенесенного ишемического инсульта. Об этом сообщило издание El Sol De Mexico и портал TMZ.

Как пишет издание, бизнесмен собирался выступить на Всемирном бизнес-форуме, однако организаторы мероприятия объявили, что его участие отменено по медицинским показаниям.

Днем 8 ноября Возняка перевели в больницу, где ему сделали МРТ. По словам близких людей Возняка, его состояние стабильное.

По информации TMZ, несколько человек из команды Стива Возняка летят из США в Мехико на частном самолете, чтобы узнать о его состоянии и при необходимости забрать в США для дальнейшего лечения.

8 ноября сообщалось, что Николай Дроздов после информации о госпитализации находится дома.

Ранее сообщалось о состоянии актера Юрия Соломина перед госпитализацией.