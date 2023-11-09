Стало известно, как часто и правильно стирать полотенца и постельное белье

Полотенца относятся к индивидуальным средствам гигиены. Это значит, что у каждого члена семьи должен быть свой набор полотенец, в идеале состоящий из пяти штук — для лица, для рук, для ног, для всего тела и для интимных зон. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Иванов, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Стирать их следует с такой периодичностью: полотенце для тела — раз в 3-4 дня, для рук и ног — раз в 2 дня, для лица — ежедневно, для интимных зон — после каждого использования. При этом надо понимать, что полотенца впитывают в себя не только пыль и грязь, которые человек принес с улицы, но и частички отмершей кожи, пот, бактерии», — объяснил врач.

Влажная среда — идеальный инкубатор для размножения бактерий. Если полотенце недостаточно хорошо просушить после использования, то в нем могут завестись такие опасные микробы, как кишечная палочка, стафилококки, стрептококки и сальмонеллы. Все они могут спровоцировать инфекционные заболевания. Стирать полотенца в машинке следует при температуре 90 °C. Для стирки лучше выбирать жидкие средства — в виде геля или капсул. Порошок отстирает ткань не хуже, но он труднее вымывается из ворса и может остаться на полотенце в виде белых крупинок.

После стирки полотенца нужно тщательно высушить и желательно прогладить утюгом. Убирать в шкаф мокрые полотенца нельзя: даже если на них осталось совсем небольшое количество бактерий, в темной и влажной среде микроорганизмы быстро восстановят свою численность.

«Летом и в межсезонье постельное белье рекомендуется стирать раз в неделю. В жаркие летние дни, вполне вероятно, придется делать это и чаще. Зимой, когда содержание пыли в воздухе снижается, а температура становится не слишком «приятной» для размножения бактерий, можно перестилать постель раз в две недели. Если у вас есть заболевания кожи, такие, например, как атопический дерматит или псориаз, или в постели спят домашние животные, стирать белье придется несколько раз в неделю. То же правило работает и в том случае, если вы простудились», — объяснил Роман Иванов.

Режим стирки зависит от ткани, из которой изготовлено постельное белье.

«При выборе средства для стирки полезно изучить состав продукта. В составе синтетических порошков и гелей, как правило, присутствуют ПАВ (поверхностно-активные вещества), фосфаты, хлор, ароматизаторы, фталаты. Все эти ингредиенты позволяют смягчить водопроводную воду, создать пену и эффективно отстирать загрязнения. Однако некоторое их количество оказывается на коже и в дыхательных путях человека, где они могут оказывать раздражающее воздействие или привести к аллергической реакции. Поэтому такие средства следует с осторожностью использовать людям, склонным к атопии.

Бесфосфатные средства содержат меньшее количество активных компонентов. Концентрация ПАВ в них ниже, а хлора и фосфатов нет совсем. Такие порошки и гели хорошо отстирывают вещи, обычно не вызывают аллергии и не раздражают кожу. Есть еще органические средства — они изготавливаются из натуральных компонентов, таких как сода, мыловаренные масла, растительные масла и экстракты», — резюмировал специалист.

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