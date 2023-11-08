Полицейские увезли в отдел семерых детей из частного детского сада в Москве

Сотрудники полиции пришли с проверкой в частный детский садик Smile Fish в Москве из-за жалобы на якобы незаконное удерживание детей и забрали всех находившихся там воспитанников в участок. Об этом «Газете.Ru» сообщила PR-директор сети детских учреждений Ася Гасымова. По ее словам, жалобу на детский сад могла оставить соседка, недовольная его открытием.

«Сотрудники полиции сказали, что пришли с проверкой. «Поступила жалоба, что незаконно удерживают детей». Мы даже не знаем, была ли жалоба, мы не видели, не слышали, не понимаем, в чем ее суть. Единственное предположение — есть соседка, женщина пожилого возраста, возможно, от нее жалоба шла. Она была недовольна тем, что рядом с ней открыли детский садик, она сказала, что устроит нам «богадельню». Как вообще ситуация обстояла, почему полицейских не устроили предоставленные документы — сложно сказать. Они запросили договоры об оказании услуг на каждого воспитанника, на что им владелица садика предложила показать фото-материалы, то есть копии этих договоров, они сказали, что их это не устраивает, нужны оригиналы. Оригиналов в самом детском саду не было, поэтому владелица садика отправилась за ними к себе домой. На что сотрудники полиции установили таймер на телефоне и дали час времени, чтобы туда-обратно успела она съездить. В чем именно проблема, почему случилась такая ситуация, нам никто не говорит, не объясняет. Мы не понимаем сами, поэтому не можем дать никакой ответ», — сказала она.

Гасымова подчеркнула, что руководство учреждения просило полицейских не забирать детей в участок, поскольку для них это стресс. Она отметила, что родители очень обеспокоены ситуацией, но детский сад в происходящем не винят.

«Мы умоляли не забирать деток в участок, потому что это для них большой стресс. Дети испугались, они голодные, холодные, пропустили дневной сон, не погуляли, в общем, для детей это стресс. Мы их просили не забирать детей, но они все-таки привезли в участок МВД Войковская. Детей уже родители забрали. Все родители в абсолютном шоке и не понимают, как такое вообще могло произойти. Никто не винит владельцев садика и сам садик, потому что всем очень комфортно, всем нравится ходить в этот садик. Родители максимально обеспокоены тем, что происходит, потому что все действия со стороны органов, которые были предприняты по отношению к их детям, были абсолютно неправомерными, нелегальными. Это их очень беспокоит, они уже просят перестать мучить их детей», — добавила она.

Как сообщили в Московской прокуратуре, ведомство выясняет обстоятельства инцидента в детском саду, «при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

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