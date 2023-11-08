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Фигурантов дела о нелегальной экскурсии в подземном коллекторе оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о незаконной экскурсии в коллекторе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский городской суд оставил в следственном изоляторе (СИЗО) главу IT-компании «Спутник» Александра Кима и начальника турфирмы Никиту Дубаса по уголовному делу о нелегальной экскурсии в подземном коллекторе, повлекшей гибель восьмерых участников экспедиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда», — говорится в материалах дела.

В августе правоохранители Москвы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после экскурсии по коллекторам.

После возбуждения уголовного дела организаторы экскурсии были объявлены в розыск, директор компании «Авангард» Александр Лазовский успел покинуть страну и предположительно скрывался в ОАЭ, гендиректора компании «Спутник», которая также продавала билеты в московские подземелья, задержали в Петербурге.

Ранее россияне выступили за запрет экскурсий по подземным коллекторам рек с диггерами.

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