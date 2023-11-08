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Врач перечислила продукты, которые помогают улучшить зрение

Офтальмолог Тейлор: овощи оранжевого цвета помогают улучшить зрение

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Depositphotos

Чтобы улучшить зрение, необходимо, в первую очередь, включить в рацион овощи и фрукты оранжевого цвета. Об этом рассказала врач-офтальмолог из Нэшвилла (США) Ребекка Тейлор. Ее слова приводит «Ридус».

«Морковь, сладкий картофель, дыни и абрикосы. Витамин A дает нашей сетчатке все, что ей нужно для преобразования световых лучей в изображения, и помогает нашим глазам оставаться увлажненными», — рассказала врач.

Также она посоветовала регулярно употреблять продукты, богатые витамином С — апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны и болгарский перец. Аскорбиновая кислота, по ее словам, задерживает развитие возрастных дегенеративных процессов в глазах.

Кроме того, офтальмолог рекомендовала разнообразить рацион авокадо, миндалем и семенами подсолнечника, которые содержат витамин Е, поддерживающий здоровье клеток глаза.

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко до этого рассказала, в какой позе можно безопасно для глаз читать лежа. По ее словам, во время чтения ни в коем случае нельзя лежать на животе или на боку.

Ранее офтальмологи разработали препарат для лечения редкой глазной инфекции.

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