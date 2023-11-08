Блогеру по имени Христолюб Божий Веган грозит колония за реабилитацию нацизма

В Воронеже за реабилитацию нацизма будут судить блогера по имени Христолюб Божий Веган. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, суд в Воронеже готовится рассмотреть дела, возбужденные в отношении 40-летнего блогера из Бобровского района. Его обвиняют в реабилитации нацизма и нарушении права вероисповеданий. По этим статьям мужчине может грозить до шести лет колонии, отмечает Shot.

Сообщается также, что до смены документов воронежец носил имя Дмитрий Кузнецов. Когда блогер предстанет перед судом, не уточняется.

До этого в Ростовской области блогер Юрий Кравец залез на крест и выложил видеозапись произошедшего в соцсети. После этого он стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих.

Ранее стало известно, что судимый за оскорбление чувств верующих Журавель теперь изучает Коран.