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В Общественной палате объяснили идею ввести в России отцовский капитал

Член ОП Рыбальченко: идея отцовского капитала основана на опыте Сахалина

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Shutterstock

Отцовский капитал должен быть направлен на помощь многодетным семьям, в этом заключается суть предложенной меры поддержки, заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Выдвигая такое предложение, в ОП ориентировались на Сахалинскую область, рассказал он в пресс-центре НСН.

«Самое главное – это поддержать многодетную семью, поскольку региональные меры поддержки, в частности, такие сильные, как региональный маткапитал, к тому времени утратили свое значение и весомость, – пояснил Рыбальченко. – Свое предложение мы основывали на опыте Сахалинской области».

В Сахалинской области с 2011 по 2016 год существенно выросла рождаемость благодаря мерам поддержки многодетных семей, отметил он. Так, в 2016 году в регионе суммарный коэффициент рождаемости составил 2,16 ребенка на женщину, что соответствует уровню воспроизводства населения, пояснил эксперт.

Напомним, в начале ноября комиссия ОП вышла с инициативой ввести в России отцовский или многодетный капитал в размере одного миллиона рублей. В Госдуме отреагировали на это предложение, подчеркнув, что в федеральном бюджете на эти выплаты средств не предусмотрено.

Общественники позитивно оценили идею, согласившись, впрочем, что такие выплаты станут слишком большой нагрузкой на бюджет.

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