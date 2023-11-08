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В Сочи пилота подозревают в том, что он повредил самолет на 49 миллионов рублей

В Сочи возбудили дело на пилота за повреждение самолета на 49 млн рублей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пилот повредил самолет и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление на транспорте СК России.

По версии следствия, в августе текущего года самолет приземлился в Международном аэропорту Сочи. Пилот не дождался сообщения диспетчера об установке колодок и подаче трапа, снял самолет со стояночного тормоза.

В результате воздушное судно покатилось вперед. Это привело к столкновению с пассажирским трапом.

«Проведенная экспертиза установила стоимость восстановления с учетом ремонта и замены поврежденных компонентов воздушного судна в размере более 49 миллионов рублей», — сообщается в публикации.

Следствие проводит мероприятия, направленные на установку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пассажира самолета не пустили на борт из-за его имени.

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