В Сочи пилота подозревают в том, что он повредил самолет на 49 миллионов рублей

Пилот повредил самолет и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление на транспорте СК России.

По версии следствия, в августе текущего года самолет приземлился в Международном аэропорту Сочи. Пилот не дождался сообщения диспетчера об установке колодок и подаче трапа, снял самолет со стояночного тормоза.

В результате воздушное судно покатилось вперед. Это привело к столкновению с пассажирским трапом.

«Проведенная экспертиза установила стоимость восстановления с учетом ремонта и замены поврежденных компонентов воздушного судна в размере более 49 миллионов рублей», — сообщается в публикации.

Следствие проводит мероприятия, направленные на установку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пассажира самолета не пустили на борт из-за его имени.