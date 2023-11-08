Семилетней девочке срезало скальп во время катания на карусели

В греческом Александруполисе семилетняя девочка пострадала, когда каталась на карусели, ребенку срезало скальп от лба до макушки. Об этом сообщает CNN Creece.
Инцидент произошел днем 8 ноября в Александруполисе, ребенок вместе с другими детьми катался на карусели во дворе жилого комплекса.
В какой-то момент волосы девочки запутались в металлическом стержне устройства, при резком рывке карусели с ребенка срезало скальп от лба до макушки.
Пострадавшую с рваной раной головы и большой кровопотерей госпитализировали в местную больницу, состояние девочки удалось стабилизировать.
Ее жизни сейчас ничего не угрожает, после заживления раны ей потребуется пластическая операция.
Ранее ребенку оторвало ноготь на детской площадке в Шахтерске.