Семилетней девочке срезало скальп во время катания на карусели

В греческом Александруполисе семилетняя девочка пострадала, когда каталась на карусели, ребенку срезало скальп от лба до макушки. Об этом сообщает CNN Creece.

Инцидент произошел днем 8 ноября в Александруполисе, ребенок вместе с другими детьми катался на карусели во дворе жилого комплекса.

В какой-то момент волосы девочки запутались в металлическом стержне устройства, при резком рывке карусели с ребенка срезало скальп от лба до макушки.

Пострадавшую с рваной раной головы и большой кровопотерей госпитализировали в местную больницу, состояние девочки удалось стабилизировать.

Ее жизни сейчас ничего не угрожает, после заживления раны ей потребуется пластическая операция.

Ранее ребенку оторвало ноготь на детской площадке в Шахтерске.