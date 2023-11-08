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Очевидец рассказал о состоянии женщины, на которую напал мужчина с мачете в Люберцах

Очевидец рассказал, что мужчина с мачете из Люберец кричал на жертву перед ударами

Неизвестный мужчина, напавший с мачете на женщину с ребенком в Люберцах, был очень зол и «что-то кричал на всю улицу». Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец произошедшего Даниил. Он отметил, что неизвестный ударил девушку дважды — она потеряла сознание.

«В этот момент я находился дома, наблюдал из окна всю ситуацию. Не знаю, в адекватном или неадекватном состоянии был, в плане трезвый или не трезвый, в наркотическом опьянении или нет. Видел лишь только, что он был сильно озлоблен, кричал на всю улицу что-то. Я не в курсе, что он кричал, пытался донести. Он шел по улице со стороны Люберецкого парка в сторону центра. Ему навстречу шла молодая девушка с ребенком. Он увидел ее, начал на нее кричать. Она в шоке, не понимая что происходит, просто остановилась с ребенком, пыталась его слушать. Он ударил ее обухом мачете по голове. Она начала падать в обморок, он ударил ее еще раз по спине мачете. Она окончательно упала в обморок, а мужчина удалился в своем направлении в сторону Жулебино по улице Кирова. У девушки сотрясение, госпитализация на потребовалась», — сказал он.

По словам Даниила, сотрудники силовых структур пытались задержать агрессора и стреляли в него из травматического оружия, однако поймать его удалось только после того, как мужчину сбила машина.

«В тот момент полиция и Росгвардия пытались задержать мужчину, расстреливая его из травматического оружия. Он не падал, не подавал никаких поводов для этого. Когда он переходил дорогу на красный свет, его сбил серый Hyundai Solaris. Он увидел, что к нему приближаются сотрудники полиции и Росгвардии, начал бежать в их сторону с мачете, и в этот момент они окончательно смогли его вырубить, изъяли мачете и задержали», — пояснил он.

В среду в Telegram-канале «Мои Люберцы» было опубликовано видео, как полицейские стреляют в мужчину с ножом. По данным подмосковной прокуратуры, личность мужчины установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Энгельса, избитая мужем на глазах у дочери, назвала его «прекрасным человеком».

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