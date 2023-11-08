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Метро Петербурга заподозрили в завышении цен на услуги

ФАС завела дело против метро Петербурга из-за высоких цен для операторов связи

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ГУП «Петербургский метрополитен» и пригрозила предприятию штрафом из-за предполагаемого завышения цен на услуги. Информация об этом появилась на сайте ФАС.

«Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными», — говорится в релизе ведомства.

В ФАС читают, что действия метро мешают операторам строить сети связи и создают барьеры для выхода на рынок услуг. Это, на взгляд специалистов, подрывает конкуренцию и ущемляет интересы пассажиров, которые не могут воспользоваться связью надлежащего качества в метро из-за того, что операторам сложно получить доступ к инфраструктуре подземки.

Отмечается также, что рентабельность услуги по размещению оборудования операторов связи в метрополитене составила 2420% в первом полугодии 2022 года.

Ранее в Госдуме поздравили Петербург с увеличением финансирования.

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