Метро Петербурга заподозрили в завышении цен на услуги

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ГУП «Петербургский метрополитен» и пригрозила предприятию штрафом из-за предполагаемого завышения цен на услуги. Информация об этом появилась на сайте ФАС.

«Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными», — говорится в релизе ведомства.

В ФАС читают, что действия метро мешают операторам строить сети связи и создают барьеры для выхода на рынок услуг. Это, на взгляд специалистов, подрывает конкуренцию и ущемляет интересы пассажиров, которые не могут воспользоваться связью надлежащего качества в метро из-за того, что операторам сложно получить доступ к инфраструктуре подземки.

Отмечается также, что рентабельность услуги по размещению оборудования операторов связи в метрополитене составила 2420% в первом полугодии 2022 года.

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