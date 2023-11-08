Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга

Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ немецкого Гамбурга. Об этом сообщает Bild.

По данным городской полции, двое мужчин с оружием проникли на территорию школы Бланкенезе на улице Фрамштрассе. Один из них угрожал пистолетом.

В настоящее время у школы наблюдается скопление полиции. Предполагается, что спецназ будет штурмовать класс, в котором находятся вооруженные люди.

Утром 5 ноября из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на автомобиле на территорию аэропорта в Гамбурге, воздушная гавань полностью прекратила авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник удерживает в заложниках своего четырехлетнего ребенка. Он требовал купить ему и дочери билеты в Турцию. Как пояснили в полиции, мужчина сдался силовикам без сопротивления спустя 18 часов. Вечером 5 ноября аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной.

Ранее часть вокзала в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва.