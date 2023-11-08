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Самый крупный голубой бриллиант продали почти за $44 миллиона

Reuters: самый крупный голубой бриллиант продали на аукционе почти за $44 млн

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Denis Balibouse/Reuters

Голубой бриллиант Bleu Royal ушел с молотка почти за $44 млн в Женеве. Об этом пишет агентство Reuters.

Bleu Royal — это бриллиант морского оттенка грушевидной огранки, вставленный в кольцо и обрамленный двумя белыми бриллиантами по бокам. Этот драгоценный камень оказался самым крупным из когда-либо выставленных на торгах, отметили журналисты. Он весит 17,61 карата.

При этом камень не считается самым дорогим среди когда-либо проданных. Но по размеру он превосходит все остальные. Бриллиант почти 50 лет хранили в частной коллекции.

Сделка по покупке драгоценности была совершена по телефону всего за рекордные семь минут. Покупатель камня предпочел остаться анонимным.

В конце апреля из-под молотка ушел другой крупный голубой бриллиант. Его продали за 450 925 000 гонконгских долларов, или $57,5 млн по тому курсу.

Ранее пожилая пара из Франции продала старую африканскую маску из дерева за $157, а потом узнала, что реальная стоимость реликвии составляет $4,4 млн.

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