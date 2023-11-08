«Затопление Питера и штормы»: климатолог заявил о последствиях аномального тепла

Аномальное тепло и температурные рекорды угрожают человечеству опасными последствиями. В их числе — увеличение количества природных катастроф, а также «вскрытие» могильников многолетней мерзлоты, в которых таятся новые болезни, рассказал научный сотрудник главной геофизической обсерватории им.Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Есть также угроза затопления городов, среди которых — Санкт-Петербург, заявил он в эфире НСН.

По прогнозу ученых, из-за явления Эль-Ниньо (смещение к востоку области нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана – прим.ред.) 2024 год станет самым теплым и побьет очередной рекорд. Однако все это будет иметь последствия, отметил Киселев.

«Поднимется уровень воды в Мировом океане, потому что тают ледники, а вода еще и расширяется при более высокой температуре. Это угрожает маленьким островным государствам в первую очередь, но и Европе — той же Венеции или Голландии. Наш Санкт-Петербург тоже находится довольно низко», — пояснил климатолог.

В России может произойти «деградация» многолетней мерзлоты, которая распространяется почти на 70% территорий. Это приведет к напряжению в зданиях и инфраструктуре, скажется на дорогах и трубопроводах, считает специалист.

«Там еще вскроются и могильники, в которых «заморожены» болезни, — добавил Киселев. — Увеличение температуры ведет и к росту числа аномалий, катастроф — торнадо, штормы и так далее. Это очень комплексная проблема».

Напомним, по словам синоптиков, в первую декаду ноября в центральной части России сохраняется аномально теплая погода — в среднем на 6 градусов выше климатической нормы.

Накануне в столице зафиксировали новый температурный рекорд, побивший результат 69-летней давности.