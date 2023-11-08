Российские авиакомпании предложили объединить «черные списки» пассажиров

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение «Аэрофлота» о расширении списка нарушений для внесения пассажиров в «черные списки», сообщает «Коммерсантъ».

«Аэрофлот» предлагает включить в критерии «черного списка» курение и мелкое хулиганство на борту, разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах, а также увеличить срок нахождения в «черных списках» до трех лет.

Инициативы «Аэрофлота» поддержали другие авиакомпании из ассоциации (в АЭВТ входит 23 перевозчика).

В пояснительной записке «Аэрофлота» отмечается, что «международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров».

Например, в Италии нападение на члена экипажа влечет за собой лишение свободы на 3 года, а в США — до 20 лет.

Как отметил председатель общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов, «необходимо фиксировать нарушителей в едином реестре и сделать его ведение обязательным для всех компаний.

«В ООП поддерживают строгость мер, которая повысит общий комфорт полета и резко снизит количество нарушителей в воздухе», — цитирует Зотова «Коммерсантъ».

Напомним, «Аэрофлот» выступает за ужесточение «черных списков» с 2013 года, когда экс-глава авиакомпании, нынешний министр транспорта Виталий Савельев предлагал запрещать хулиганам авиаперелеты на три-пять лет. С 2018 года авиакомпании могут отказывать в покупке билетов пассажирам и включать их в «черные списки», а в конце 2021 года авиакомпаниям разрешили применять к дебоширам спецсредства.